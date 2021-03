Kim Clijsters maakt rentree in Miami

Goed nieuws voor de fans van Kim Clijsters: de Limburgse heeft wildcards gekregen én aanvaard voor de WTA-toernooi van Miami, dat op 22 maart van start gaat, en Charleston. Dat laatste toernooi start op vijf april. Miami wordt voor Clijsters haar eerste toernooi sinds de US Open van vorig jaar begin september.

De coronacrisis trok een serieuze streep doorheen de Kimback en het was nog maar de vraag of Clijsters na deze gedwongen rust nog wel zin zou hebben in haar terugkeer. Dat blijkt dus van wel. Clijsters heeft wildcards gekregen en aanvaard voor twee toernooien van het Amerikaanse circuit. Vooral Miami is een toernooi met hoog aanzien. Het wordt wel eens de vijfde Grand Slam genoemd.