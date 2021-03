Buckingham Palace start onderzoek na beschuldigingen van pestgedrag door Meghan Markle

De human resources-afdeling van Buckingham Palace zal een onderzoek voeren naar de beschuldigingen die (voormalige) werknemers van het Britse koningshuis hebben geuit aan het adres van Meghan Markle. Dat meldt The Guardian.

‘We zijn uiteraard ernstig bezorgd door de beschuldigingen die gemaakt werden door personeel van de hertog en hertogin van Sussex’, aldus een woordvoerder. ‘We zullen een onderzoek opstarten naar de omstandigheden die beschreven worden. De betrokken personeelsleden, ook zij die niet langer in dienst zijn van het koningshuis, zullen uitgenodigd worden om te bekijken of we daar lessen uit kunnen trekken. Het Koninklijke Huishouden heeft al jaren een beleid over waardigheid op het werk, en zal pestgedrag niet aanvaarden.’

Het is hoogst ongewoon dat het Buckingham Palace acties onderneemt op basis van beschuldigingen die in de pers worden geuit. De aankondiging komt er enkele uren nadat een woordvoerder van prins Harry en Meghan Markle de aantijgingen ‘een berekende lastercampagne’ noemde in aanloop naar de uitzending van het openhartige gesprek van het paar met Oprah Winfrey. Het is nog niet bekend wanneer en hoe het onderzoek van Buckingham Palace zal verlopen.

Vermeend wangedrag

De Britse krant The Times publiceerde woensdag een spraakmakend artikel waarin medewerkers de hertogin van Sussex beschuldigen van pestgedrag. Zo staat er te lezen dat Jason Knauf, de toenmalige perschef van het koppel, al in oktober 2018 – het koppel was toen nog maar net getrouwd – een e-mail stuurde naar Simon Case, de privésecretaris van prins William, over het wangedrag van Markle. De hertoging zou verschillende medewerkers ‘vernederd’ hebben.

Uiteindelijk bleef het daarbij en werd er verder met de mail niets gedaan. In het verhaal van The Times beweren anonieme medewerkers dat het in het paleis prioritair was de klacht te laten verdwijnen, in plaats van hem af te handelen. Knauf verliet kort daarna Kensington Palace.

Volgens The Guardian tonen de recente gebeurtenissen aan hoe diep het water is tussen het paleis en de hertog en hertogin van Sussex. De nervositeit over het interview met Oprah Winfrey, dat op 8 maart uitgezonden wordt, is groot.