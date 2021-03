De openbaar aanklager van het Internationaal Strafhof opent een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden. ‘Zuiver antisemitisme’, zegt premier Netanyahu.

Plots was het gisteren crisis voor de Israëlische politici, ook al heeft de procedure van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag een lange ontstaansgeschiedenis. Het Hof ging van start in 2002 ...