Eupen maakt einde aan bekeravontuur van AA Gent

AA Gent mag nu ook een kruis zetten over de bekerambities. De zwak spelende Buffalo’s gingen in de kwartfinale op het veld van KAS Eupen met het kleinste verschil onderuit: 1-0. Een prima doelpunt van verdediger Jonathan Heris beslechtte kort na rust het lot van de Oost-Vlamingen.

Bij de thuisploeg startte Baby verrassend op de bank, Boljevic verscheen wel aan de aftrap. Hein Vanhaezebrouck houdt wel van een flinke verrassing en ook in de Oostkantons kwam er een stevig wit konijn uit de hoge hoed van de Gent-coach: Depoitre bleek voldoende hersteld en haalde de definitieve wedstrijdselectie. Odjidja verscheen dan weer voor het eerst sinds 20 december aan de aftrap, terwijl Dorsch ziek verstek moest laten gaan. De Duitse middenvelder werd vervangen door Owusu.

Eupen viert in 2021 zijn 75-jarig bestaan en dat deed de voorbije dagen de lokale fans dromen van een bekerstunt maar de thuisploeg ging heel behoedzaam van start en liet de bezoekers maar wat graag het initiatief. Veel doelgevaar leverde dat Gentse balbezit niet meteen op. De Buffalo’s verzamelden wel wat hoekschoppen maar ondanks een nieuwe variant liet de thuisdefensie zich niet verschalken.

Tissoudali mist

Het eerste doelgevaar kwam na 25 minuten uiteindelijk toch van Eupen: Musona nam een voorzet heerlijk in één tijd op de slof maar Bolat stond pal en behoedde Gent van een achterstand. Aan de overkant stokten de Gentse aanvallen al te vaak in een vroeg stadium. Enkel via de linkerflank konden de bezoekers dankzij een bedrijvige Mohammadi af en toe wat openingen creëren.

Maar het was dankzij een bevlieging van Odjidja dat Tissoudali dan toch eens Defourny op de proef stelde. De keeper van Eupen redde evenwel knap met een voetreflex. Tijd voor de thuisploeg om ook nog eens de neus aan het venster te steken: na slordig balverlies van Arslanagic kwam de bal in de zestien bij een vrijstaande Prevljak maar de Bosnische spits liet de wenkende kans onbenut.

Raak vlak na rust

Vlak na rust was het echter wel meteen raak toen Musona na wat geharrewar een bal voor doel bracht: Heris aarzelde niet en trapte het leder mooi voorbij een kansloze Bolat (1-0). De Buffalo’s hadden nog bijna een volledige helft om terug te slaan maar een snedige reactie bleef uit. Het was zelfs Eupen dat via Cools bijna de voorsprong verdubbelde maar zijn lob ging een metertje over.

Gaandeweg eisten de bezoekers steeds meer het balbezit op en Odjidja kwam dicht bij de gelijkmaker maar zijn kopbal strandde op de kruising. Tissoudali bleef evenwel de gevaarlijkste Buffalo maar de Nederlandse dribbelaar kreeg te weinig steun van zijn ploegmakkers om Eupen echt in de problemen te brengen. Coach San José gooide nog enkele extra verdedigers in de strijd, zijn plan was duidelijk: de nul houden en zo de bekerstunt een stap dichterbij brengen.

Ontgoocheling bij de Gentenaars. Foto: Belga

Vanhaezebrouck toonde zich een geduldig man en wachtte lang maar voerde in het slotkwartier alsnog een dubbele wissel door waarbij Bezus en Niangbo de bakens moesten verzetten. De Gentse coach zag hoe zijn team ook in die beslissende fase van de partij in het zelfde bedje ziek bleef. De ongeïnspireerde Buffalo’s speelden veel te slordig en zelfs toen Bukari een moegestreden Odjidja afloste, bleef het nagelbijten voor HVH. De slotminuten leverden nog enkele prangende fases op maar Eupen hield stand en kegelt zo een ontredderd Gent uit de Croky Cup.