Indiaas coronavaccin haalt 81 procent effectiviteit

Het vaccin van het Indiase farmabedrijf Bharat Biotech haalt volgens voorlopige resultaten van de fase 3-studies een effectiviteit van 81 procent. Opvallend: het vaccin, Covaxin genaamd, wordt al enkele weken toegediend in India.

De Indiase farmaceutische toezichthouder verleende in januari noodtoestemming om Covaxin te gebruiken. Dat oogstte felle kritiek, omdat er op dat moment nog geen data over het fase 3-onderzoek beschikbaar waren. Volgens parlementariër Shashi Tahroor, lid van een oppositiepartij, had de regering ‘borstklopperig vaccinnationalisme’ zwaarder laten wegen dan gezond verstand en wetenschappelijke protocollen.

Intussen zijn de eerste resultaten wel beschikbaar. Daaruit blijkt een effectiviteit van 80,6 procent. Van de 25.800 mensen die werden gevolgd, kregen 43 mensen corona. 36 van hen bevonden zich in de placebogroep, zeven kregen het vaccin toegediend.

Covaxin, dat in gewone ijskasten bewaard kan worden, is een klassiek vaccin waarbij geïnactiveerd virus wordt geïnjecteerd, om een afweerreactie op te roepen. Het beschermt wellicht ook tegen de Britse variant, toonde een studie eind januari aan.

Indiërs mogen kiezen

De Indiase vaccinatiecampagne heeft vertraging opgelopen, omdat veel gezondheidswerkers het Indiase vaccin niet vertrouwden. De regering kondigde vorige week vrijdag aan dat de bevolking zelf mag kiezen tussen het eigen vaccin en dat van AstraZeneca. Toen was amper 11 procent van de meer dan 10 miljoen ingeënte Indiërs gevaccineerd met het Bharat Biotech-vaccin. Veel Indiase politici, onder wie premier Narendra Modi, hebben zich intussen laten inenten met Covaxin, om het vertrouwen in het lokale vaccin te verhogen.

India is wereldwijd een grote producent van vaccins. Bharat Biotech ontwikkelde zijn coronavaccin in samenwerking met het staatsbedrijf Indian Council of Medical Research. Dat is opgetogen met de resultaten. ‘Het is het bewijs van India’s opkomst als wereldwijde vaccinsupermacht’, aldus directeur Balram Bhagat.

Het doel is om dit jaar 700 miljoen dosissen van Covaxin te ontwikkelen. In augustus wil de Indiase regering de eerste 300 miljoen Indiërs gevaccineerd hebben. Met meer dan 11 miljoen besmettingen kampt India met de grootste uitbraak van covid-19 na de Verenigde Staten.