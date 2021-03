Politie waarschuwt voor ‘plan van militie om Capitool binnen te dringen’ op 4 maart

De politie rond het Capitool verhoogt de beveiliging nadat het lucht heeft gekregen van mogelijke plannen om het overheidsgebouw binnen te dringen op 4 maart.

De kans dat het Capitool op 4 maart opnieuw bestormd wordt is eerder klein. Toch heeft de politie de beveiliging verder opgevoerd, nadat het lucht kreeg van een ‘mogelijk plan van een militie’ om donderdag de zetel van het Amerikaanse Congres aan te vallen. Dat schrijft de politie in een persbericht.

Aanhangers van de complotbeweging QAnon geloven dat Donald Trump op 4 maart wordt ingezworen voor een tweede ambtstermijn als president van de Verenigde Staten. De datum rolt over de tongen op verschillende onlinekanalen van extremisten, schrijft CNN. Concrete aanwijzingen dat milities daadwerkelijk plannen hebben om naar Washington af te reizen ontbreken wel nog.

Op 6 januari was het Capitool al het mikpunt van een aanval door pro-Trumpbetogers. Daarbij vielen vijf doden. De politie laat daarom niets meer aan het toeval over. ‘We nemen dit bericht bijzonder ernstig’, klinkt het in het persbericht. Sinds de aanval op het Capitool is de site streng beveiligd en omringd door prikkeldraad.