Nafi Thiam begint aan eerste kampioenschap in bijna 2 jaar: ‘Ik wil het risico nemen om op mijn bek te gaan’

Olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam is terug na haar coronabesmetting. En dus staat ze op het EK zaalatletiek in Torun. Haar eerste internationale kampioenschap sinds het WK in Doha 2019, haar eerste vijfkamp sinds vier jaar. ‘Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik ben goed maar zit niet supervorm. Al was ik niet naar hier gekomen als ik niets kon doen.’

Ze had het niet geweten als ze geen verplichte pcr-test moest ondergaan vlak voor het BK indoor, zo’n anderhalve week geleden. Positief op corona, luidde het verdict. Of ze daar lang onder geleden heeft? ‘In de week dat ik positief testte, voelde ik mij een beetje moe, voelde ik mij niet supergoed maar dat overkomt mij weleens vaker van die periode. Was dat door corona? Daarna voelde ik wel mij weer goed op training’

Thiam verloor wel een paar dagen training en kon een geplande verspringwedstrijd niet afwerken. Maar zie, ze besliste om toch af te reizen naar het EK. ‘Eerst en vooral zou het jammer zijn om dit kampioenschap niet mee te nemen in een periode dat er helemaal niet veel kampioenschappen zijn. Ik weet ook dat ik fysiek goed zit. Ik heb ook geen blessures. Maar op technisch vlak ben ik niet ideaal voorbereid . Waar het mij vooral aan ontbreekt, is de herhaling van het technische werk. Maar liever hier deelnemen dan voor mijn tv thuis te zitten toekijken. Ik wil het risico nemen om mogelijk op mijn bek te gaan omdat ik niet genoeg regelmaat heb wat de technische trainingen betreft. Het kan evengoed enorm meevallen maar het kan ook tegenvallen.’

Dat ze niet naar Torun ging om voor spek en bonen mee te doen, maar enkel en alleen als ze er iets kon uitrichten, zei ze voor corona haar even uitschakelde. Een coronabesmetting verandert die instelling niet. ‘Ik weet dat ik iets corrects kan gaan doen, anders was ik niet naar dit EK gekomen. Ik ben favoriet, dus ik wil die rol op mij nemen.’

Cynthia Bolingo (l.), Anne Zagré en Nafi Thiam (r.) terwijl ze wachten voor het corona-testcentrum in Torun. Foto: BELGA

In 2017, een jaar na haar olympische titel zevenkamp, pakte Thiam de Europese vijfkamptitel met een persoonlijk record (4.870 punten). Daarmee zit ze luttele punten verwijderd van het Belgisch record van Tia Hellebaut (4.877 punten), die zich in 2008 tot wereldkampioene vijfkamp kroonde. Of ze kan vergelijken? ‘Ik kan écht niet vergelijken. Vier jaar, dat is een eeuwigheid. Daarom ben ik toch een beetje zenuwachtig. Echte stress is het niet, maar de onzekerheid speelt toch mee. Voor hetzelfde geld kan ik het Belgische record verbeteren. Maar ik ga nu niet zeggen: ik ga dat Belgisch record verbeteren, net omdat ik, nogmaals, niet ideaal ben voorbereid.’

Een ‘troost’: het is vijfkamp indoor en geen zevenkamp, de discipline outdoor waarin ze olympisch kampioene is. Thiam: ‘Vijfkamp, dat is alles op één dag. Je bent moe maar het is toch anders dan een zevenkamp. Zevenkamp, dan weet je dat je de tweede dag opstaat en overal pijn hebt. Dit is psychologisch toch makkelijker te dragen.’