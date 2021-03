Is het slim om nu een elektrische wagen te kopen?

Steeds meer mensen maken de overstap van benzine of diesel naar elektrisch rijden. Maar het aantal laadpunten volgt niet. Is het dan wel slim om nu al op de kar van de elektrische auto te springen?

Veel mensen twijfelen om over te schakelen naar een elektrische wagen. Vooral de prijs is een drempel, maar ook het rijbereik en het gebrek aan publieke laadpunten. In Noorwegen is de elektrische wagen nochtans wel al goed ingeburgerd. Wanneer volgt ons land?

