Zussen van Spaanse koning laten zich stiekem vaccineren in Abu Dhabi

De zussen van de Spaanse koning Felipe hebben zich afgelopen maand laten vaccineren tegen covid-19 in Abu Dhabi. Dat heeft de online krant El Confidencial vandaag bericht. Het nieuws veroorzaakt ophef in Spanje.

Elena de Borbon (57) en Cristina (55) lieten zich met het Chinese Sinopharm inenten tijdens een bezoek aan hun vader Juan Carlos, die al enkele maanden in Abu Dhabi verblijft. In augustus vertrok de voormalige koning in het geheim uit Spanje na beschuldigingen van corruptie.

Het regent kritiek sinds de onthulling in El Confidencial. Geen van beide zussen behoort tot de prioritaire doelgroepen. Bovendien bieden de Verenigde Arabische Emiraten normaal gezien alleen coronavaccins aan hun inwoners aan.

‘Iedereen moet gelijk behandeld worden in dit land, dit is erg onaangenaam’, reageerde Yolanda Día, de Spaanse minister van Werk, op de nationale televisiezender TVE. ‘Wij moeten het goede voorbeeld geven.’ Ze vindt het onrechtvaardig dat royals gevaccineerd kunnen worden, terwijl veel kwetsbare mensen in Spanje nog steeds wachten op hun vaccinatie.

Gezondheidspaspoort

In een gezamenlijke verklaring verdedigen de zussen hun keuze. Ze melden dat ze zich lieten inenten ‘om een gezondheidspaspoort te krijgen, dat ons toelaat geregeld onze vader te kunnen bezoeken’. In andere omstandigheden zouden ze gewacht hebben op hun vaccinatie in Spanje, beweren ze.

Het Spaanse koningshuis hield het bij een kort statement: de koning is niet verantwoordelijk voor de acties van zijn zussen. Zelf wachten koning Felipe, koningin Letizia en hun dochters, prinsessen Leonor en Sofía, hun beurt af.

Politici eerst?

Spanje wil tegen de zomer 70 procent van de bevolking, die 47 miljoen mensen telt, gevaccineerd hebben. Tot nu toe zijn 1,3 miljoen mensen – 2,7 procent van de bevolking – al ingeënt. Momenteel komen 80-plussers en mensen met essentiële beroepen, zoals leraren, in aanmerking voor een vaccin.

In januari lekte uit dat al zeker dertig politici zich voor hun beurt hadden laten vaccineren in Spanje. Ook enkele hoge militairen, onder wie de stafchef van het Spaanse leger, hadden al een vaccin ontvangen, terwijl ze niet op de lijst van prioritaire groepen staan. Het nieuws leidde tot een reeks ontslagen.