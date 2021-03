Spectaculaire resultaten bij KV Oostende met honden die covid-19 opsporen: ‘Ook haalbare methode voor fans’

Voetbalclub KV Oostende werkte samen met K9 Detection om het opsporen van covid-19 door speurhonden op punt te stellen. De resultaten van de proefperiode waren spectaculair: een besmet persoon wordt veel sneller aangewezen dan met een klassiek PCR-test. Het is echter afwachten of de methode straks ook effectief ingezet wordt.

K9 Detection werkt al enkele maanden samen met KV Oostende, waar spelers wekelijks steriele doekjes onder hun oksel plaatsten. De resultaten bleken spectaculair. ‘In 99,5 procent van de gevallen lag onze bevinding in de lijn van het resultaat van de PCR-test’, zegt Johan Weckhuyzen van K9. Dat de beruchte wisser niet in de neus moet, is voor de patiënt een bijkomend voordeel. Laat twee hondjes één seconde snuffelen aan een geurstaal, en het resultaat is bekend. Het zweet bevat ook geen virus: extra risico op besmetting is er voor de onderzoekers niet.

De ‘coronageur’ is vanaf de eerste dag van de besmetting waar te nemen. Dat is ondertussen bewezen. ‘Er waren spelers die via PCR negatief testten, maar bij ons positief bevonden werden. Acht of negen dagen later bleken ze alsnog positief. Bij KV Oostende reageerde men onthutst: indien ze ons resultaat hadden gevolgd, was die besmette speler vroeger in quarantaine gegaan en was het virus niet verder verspreid in de spelersgroep.’

KV Oostende kende in januari een aantal coronagevallen, maar nu is het virus uit de kleedkamer.

‘Haalbare methode om weer fans toe te laten’

De speurhonden zullen de PCR-test op korte termijn waarschijnlijk niet vervangen. Ze worden eerder gezien als doeltreffend hulpmiddel. ‘Maar we willen de PCR-test ook niet uit de markt duwen’, benadrukt Weckhuyzen.

Nu worden honden al ingezet in Finland en de Verenigde Arabische Emiraten om luchthavens om naar Covid-19 te speuren. Volgens Thorsten Theys van KV Oostende ook bij ons serieus onderzocht worden: ‘Elke mogelijkheid om ons leven weer te heropenen, moeten we vastnemen. Het is een haalbare methode om bijvoorbeeld opnieuw fans toe te laten. Enkele duizenden mensen een PCR-test laten doen voor ze naar het voetbal mogen komen, is financieel en praktisch niet mogelijk.’

Ook bij de federale politie worden sinds december trouwens honden getraind om covid-19 te detecteren. De dieren worden ingezet in woonzorgcentra en op luchthavens.