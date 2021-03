Wouter Beke bevestigt versnelling in vaccinaties: ‘Uitnodigingen voor 85-plussers gaan nu al de deur uit’

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) laat op VTM Nieuws verstaan dat de vaccinatie-uitnodigingen voor de 85-plussers nu al de deur uitgaan. Het gaat om de mensen die niet in een woonzorgcentrum wonen. Meer dan 32.000 personen extra moeten zo hun prik krijgen volgende week. Een rechtstreeks gevolg van het nieuwste advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR), namelijk dat het vaccin van AstraZeneca ook geschikt is voor 55-plussers.

Woensdagnamiddag zit Beke samen met zijn collega’s van Volksgezondheid uit de andere regeringen om het advies van de HGR goed te keuren.

‘Door het advies winnen we twee weken’, zegt Beke bij VTM Nieuws. ‘De groep van 65-plussers was eigenlijk pas voorzien voor eind maart.’ Deze versnelling heeft ook een domino-effect. Voor iedereen die achteraan de lijn staat, komt de vaccinatie twee weken dichterbij. ‘Al moet je wel altijd met twee woorden spreken’, zegt de minister. ‘We blijven afhankelijk van de producenten.’

In de week van 15 maart zullen zo 32.800 85-plussers in Vlaanderen een prikje krijgen, duidt het kabinet-Beke. De volledige groep 65-plussers zou zo tegen half mei een eerste dosis vaccin gekregen moeten hebben, al moeten de leveringen dan wel verlopen zoals gepland.

Daarnaast liet de HGR ook nog ruimte om meer tijd tussen de Pfizer-prikken te laten, om zo nog een versnelling hoger te kunnen gaan. ‘Maar dat moet nog juridisch bekeken worden’, zegt Beke. Hij wijst erop dat de impact van de vaccinaties al duidelijk zichtbaar is in de curves. ‘In de woonzorgcentra zien we nu al veel minder ziekenhuisopnames’, zegt hij. ‘Als we dat voor de 65-plussers ook kunnen doen, is dat een stap in de goede richting.’

Maar de strategie om het bij één prik te laten, daar past de Hoge Raad voorlopig voor.