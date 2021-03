Belgian Cats zijn reekshoofd bij loting en spelen groepsduels in Straatsburg

De Belgische nationale basketvrouwen zijn bij de loting voor de groepsfase op het EK (17-27 juni) reekshoofd. Dat heeft organisator Fiba woensdag bevestigd. De Belgian Cats spelen hun groepsduels in Straatsburg.

De loting met zestien landen staat maandag (8 maart) op de planning in het Spaanse Valencia, dat samen met het Franse Straatsburg het EK organiseert. Er worden vier groepen van telkens vier landen geloot. De Belgian Cats zitten samen met gastlanden Spanje en Frankrijk in de eerste pot, net als Servië.

Opvallend is dat gastlanden Spanje en Frankrijk elk een ‘partner-federatie’ mochten kiezen. Frankrijk koos België, waardoor de Cats hun groepsduels in Straatsburg spelen. Frankrijk en België komen wel niet in dezelfde poule terecht, omdat ze elk in de eerste pot zitten bij de loting.