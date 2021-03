Doet transfer Lukaku Inter de das om? ‘Al één betaling aan Manchester United gemist’

Romelu Lukaku is meer dan ooit de man bij Inter, maar in Italië rijst de vraag of de leider van de Serie A het transferbedrag van de Rode Duivel wel kan betalen. Dat waren de Milanezen van plan in termijn te betalen aan zijn vorige eigenaar Manchester United, maar de Italiaanse krant Corriere dello Sport claimt nu dat ze een betaling gemist hebben. Daardoor zou Inter de resterende vijftig miljoen euro per direct moeten ophoesten.

Dat Inter er financieel niet rooskleurig voorstaat, is al langer geweten en werd afgelopen weekend nog duidelijk toen Chinees kampioen Jiangsu Suning de boeken moest neerleggen. Die club behoort tot hetzelfde conglomeraat als Inter. De voorbije maanden doken links en rechts al verhalen op van hoe Inter dringend 200 miljoen nodig heeft om zijn activiteiten verder te zetten. Op de clubwebsite zei Suning al dat het naarstig op zoek is naar nieuwe investeerders.

Het verhaal dat nu opduikt over de gemiste betaling aan Manchester United is het eerste over een niet-betaalde rekening. Volgens Corriere dello Sport gaat het om een openstaande bonus van vijf miljoen euro die niet op tijd vereffend werd. In het contract zou een clausule staan die zegt dat Manchester United bij gemiste betalingen het recht heeft het nog verschuldigde bedrag in één keer in zijn geheel op te eisen, en dus niet te spreiden over termijnen zoals Inter aanvankelijk wilde doen.

Lautaro of Skriniar ter compensatie

Lukaku verhuisde in 2019 van Manchester United naar Milaan voor een bedrag van zeventig miljoen euro plus nog zo’n dertien miljoen aan eventuele bonussen. Van dat totaalbedrag zouden de Italianen nu nog vijftig miljoen verschuldigd zijn. Corriere dello Sport meent echter dat Manchester United een deal heeft voorgesteld: ‘Als jullie Lukaku niet kunnen betalen, geef ons dan één van het duo Lautaro Martinez of Milan Skriniar en het is geregeld’, zou er gezegd zijn.

Zowel Martinez, die het maatje is van Lukaku in de spits bij Inter, als zijn Slovaakse ploegmaat hebben een marktwaarde van vijftig miljoen of meer. Als het effectief klopt dat Inter een betaling gemist heeft, staat de club met het mes op de keel, want dan dreigt het zijn Uefa-licentie kwijt te raken. In dat geval zou Inter volgend seizoen niet mogen uitkomen in de Champions League.