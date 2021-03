Studio 100 kondigt spektakel-musical over Red Star Line aan

Studio 100 heeft de opvolger van spektakel-musical 40-45 aangekondigd: Red Star Line. Daarmee kiest het productiehuis opnieuw voor een historisch verhaal.

De scheepvaartmaatschappij Red Star Line ging failliet in 1934, maar ze blijft tot de verbeelding spreken. Over een periode van zestig jaar vervoerde ze meer dan twee miljoen ‘landverhuizers’ van Antwerpen naar New York.

Voor zijn nieuwe spektakelmusical baseert Studio 100 zich op het verhaal van de rederij en van de passagiers. Daarvoor werkt het productiehuis samen met de Stad Antwerpen en het Red Star Line Museum.

‘We hebben opnieuw een thema gekozen dat verankerd zit in het collectieve Vlaamse geheugen’, zegt Gert Verhulst. ‘Na het succes van Daens, 14-18 en 40-45 ben ik heel fier dat we met Studio 100 een nieuwe traditie hebben kunnen uitbouwen van grote, epische verhalen van bij ons.’

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zegt dat de stad opgetogen is dat Studio 100 deze boeiende tijd onder een nog breder publiek bekend wil maken.

Wanneer de musical in première gaat, is nog niet bekend. Studio 100 wil het project in een aangepaste versie ook naar Nederland brengen.

Van de musical 40-45 zijn volgens Studio 100 meer dan 750.000 tickets de deur uitgegaan.