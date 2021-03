Opnieuw negen betogers gedood in Myanmar, paus roept op tot vrijlating politieke gevangenen

De manifestaties tegen de militaire staatsgreep in Myanmar hebben woensdag aan zeker negen betogers het leven gekost, melden lokale media. Volgens de VN vielen zondag ook al achttien doden bij protesten. Paus Franciscus vraagt om politieke gevangenen vrij te laten.

Volgens de lokale media hebben de veiligheidsdiensten op verschillende plaatsen geweld gebruikt tegen de demonstranten. Volgens sommige berichten wordt er met scherp geschoten. Onder meer in Rangoon, de grootste stad van het land, worden rubberen kogels, stungranaten en traangas ingezet.

In Monywa, in het centrum van het land, zijn vijf betogers om het leven gekomen, zo is bij de lokale hulpdiensten vernomen. Daarnaast maken ook ziekenhuisartsen in Mandalay melding van de dood van twee manifestanten. Ook in Yangon en Myingyan viel een dode te betreuren.

De 25-jarige student Moe Myint Hein, die zelf in het been werd geschoten, vertelt aan Reuters hoe bij het protest in Myingyan een tienerjongen in het hoofd werd geraakt door de kogels. Hij heeft het niet overleefd.

In Myanmar wordt al sinds begin februari gemanifesteerd omdat het leger de macht heeft gegrepen. Betogers eisen de vrijlating van de opgepakte regeringsleider Aung San Suu Kyi. De militairen zeggen dat er gefraudeerd is bij een verkiezing die vorig jaar overtuigend is gewonnen door de partij van Aung San Suu Kyi.

De protesten worden hard neergeslagen. Volgens het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties werden zondag minstens achttien mensen gedood bij protesten, de bloedigste dag sinds het uitbreken van de protesten. De totale dodentol is intussen opgelopen tot dertig.

Het VN-agentschap riep het leger op om onmiddellijk te stoppen met geweld tegen vreedzame betogers. Ook paus Franciscus, die Myanmar nog bezocht in 2017, roept op een einde te maken aan het geweld en de politieke gevangenen vrij te laten.