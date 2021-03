Sexting wordt verplichte leerstof: ‘Pleiten er zelfs voor in laatste jaren basisonderwijs’

Is naaktfoto’s doorsturen oké of niet? Vanaf volgend schooljaar krijgen alle leerlingen van het derde en vierde middelbaar die vraag voor de voeten geworpen. Sexting is voortaan verplichte leerstof. Expertisecentrum Sensoa ontwikkelde lessenpakketten. ‘We pleiten er zelfs voor om al in de laatste jaren van de basisschool met kinderen over sexting te praten.’