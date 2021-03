Explosie bij Nederlands testcentrum, politie spreekt van gerichte actie

Bij een teststraat van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in het Nederlandse Bovenkarspel is vanochtend om 7 uur een explosief afgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het testcentrum in Bovenkarspel, zowat vijftig kilometer ten noorden van Amsterdam, was nog niet open toen de ontploffing zich voordeed. Er zijn enkele ramen vernield, maar er vielen geen gewonden. Volgens Nos gaat het om een metalen pijp die is ontploft. De politie spreekt van een gerichte actie en heeft de omgeving afgezet.

‘Het is een enorm pand’, zegt een radioverslaggever van NH Nieuws aan Nos. ‘Ik zou het bijna een fabriekshal noemen. Je kunt er met je auto binnenrijden om getest te worden en er dan aan de andere kant weer uit.’

Omdat de politie een onderzoek uitvoert, is het nog niet duidelijk wanneer het centrum weer kan openen. Alle testafspraken voor woensdagochtend werden alvast afgezegd, meldt RTL Nieuws.

West-Friesland, de regio waar Bovenkarspel ligt, wordt al enkele weken zwaar getroffen door corona. Het aantal besmettingen stijgt sinds een paar dagen plotseling snel.

In januari was ook al een coronatestcentrum in brand gestoken in Urk, aan de overkant van IJselmeer, bij protesten tegen de avondklok. Ook in Breda en Hilversum werden al vernielingen aangericht.