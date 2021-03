Club Brugge bevestigt beursgang: ‘Logische volgende stap in onze groeistrategie’

Club Brugge heeft woensdag zijn intentie aangekondigd tot de lancering van een beursintroductie met toelating tot de verhandeling van zijn gewone aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. ‘Hiermee hopen we Club Brugge voor te bereiden op de toekomst.’

Het nieuws van de beursgang was vorige week al in de pers gelekt, maar werd nu ook bevestigd door de voetbalclub zelf. Club Brugge wordt zo de eerste Belgische beursgenoteerde voetbalclub, in navolging van topclubs zoals Ajax, Manchester United en Borussia Dortmund.

‘Dit is een historische stap voor heel de Club Brugge-gemeenschap en de logische volgende fase in zijn ontwikkeling’, reageert voorzitter Bart Verhaeghe. ‘De rijke geschiedenis en het sportieve trackrecord van Club Brugge vormen de basis van een iconisch, internationaal bekend sportmerk, dat steunt op een gemeenschap van meer dan een miljoen trouwe fans. Onze visie is om de club verder te laten groeien, voortbouwend op dezelfde geschiedenis, werkethiek en motivatie die van ons zo een gepassioneerde club hebben gemaakt. Zo kan Club Brugge een stap voor blijven op de grootste verwachte evoluties in het voetballandschap.’

‘De geanticipeerde IPO is een logische volgende stap in onze groeistrategie’, zegt ceo Vincent Mannaert. ‘Hiermee hopen we Club Brugge voor te bereiden op de toekomst en een nieuwe, uitgebreidere aandeelhoudersbasis op de lange termijn te creëren om ons succes mee te delen, zowel op als naast het veld.’

Geen nieuwe aandelen

Volgens het persbericht gaat het om de verkoop van bestaande aandelen, en worden er geen nieuwe aandelen uitgeschreven. Plan is om de aandelen ter beschikking te stellen aan institutionele en particuliere beleggers in België, en institutionele beleggers in bepaalde andere rechtsgebieden. Timing hiervoor is ‘de nabije toekomst’, afhankelijk onder meer van de marktomstandigheden en de goedkeuring van het Prospectus door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De beursgang ‘is bedoeld om het profiel van Club Brugge als commercieel beheerd bedrijf in de voetbalsector te versterken, een nieuwe langdurige aandeelhoudersbasis voor Club Brugge te creëren, zijn fans de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks eigenaar te worden en liquiditeit te bieden aan Grizzly Sports nv’, klinkt het in een mededeling.

Grizzly Sports nv is een vehikel waarvan Verhaeghe, Mannaert, Jan Boone en Peter Vanhecke de belangrijke aandeelhouders zullen zijn.

De landskampioen benadrukt dat Grizzly Sports nv ook na de beursgang de grootste aandeelhouder van Club blijft. Verhaeghe en Mannaert zullen ook hun respectievelijke functies van voorzitter en ceo behouden.