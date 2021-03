Zeer zacht en zonnig

Woensdag wordt het zeer zacht en meestal droog met af en toe wolkenvelden, maar ook nog mooie zonnige perioden. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Aan zee is er kans op lage wolkenvelden en mist. De temperaturen halen 12 tot 14 graden in de Ardennen en in de kuststreek, en 14 tot 16 graden in de andere streken, verwacht het KMI.

Volgende nacht neemt de bewolking toe vanaf het westen met regen of buien. De minima schommelen tussen 4 en 7 graden.

Donderdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Een donderslag is niet uitgesloten, vooral in het zuiden van het land. De maxima schommelen tussen 6 en 8 graden in het noorden van het land en tussen 8 en 10 graden in het zuiden.

Vrijdag zijn er eerst veel wolkenvelden. Het blijft meestal droog, al kan er in de voormiddag op het reliëf wat winterse neerslag vallen. Later krijgen we vanaf het noorden en westen van het land brede opklaringen. De maxima klimmen niet hoger dan 0 à 3 graden in de Ardennen en 4 of 5 graden elders.

Zaterdag wordt het, na een koude nacht met wijdverspreide vorst, een zonovergoten dag. Het blijft droog met maxima tussen 3 graden in de Oostkantons en 7 graden in het centrum. Ook zondagochtend verwacht het KMI wijdverspreide vorst. Het is eerst nog zonnig, maar in de namiddag komt geleidelijk de bewolking opzetten. De maxima wijzigen nauwelijks en liggen tussen 3 en 7 graden.