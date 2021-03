Café-uitbaters zien ‘terras-opening’ niet zitten: ‘Het is hier Italië niet’

Het mooie weer van dinsdag en woensdag doet dromen van terrasjes, maar dat is nog niet voor meteen. Zelfs als het zou mogen van de regering, staan horeca-uitbaters niet te springen om alléén het terras open te doen.

Nederlandse café-uitbaters maakten dinsdag een statement door tegen de coronaregels in hun terrassen even te openen. Het risico op besmetting is veel lager in de buitenlucht, dus waarom zouden we niet alléén de terrassen openen: dat is de redenering van de actievoerders in Nederland.

Maar in eigen land is koepelorganisatie Horeca Vlaanderen geen vragende partij. ‘Het was daarnet 8 graden, we zitten hier niet in Italië of Spanje’, zei topman Matthias De Caluwé dinsdagavond in Terzake. ‘Het kan nooit rendabel zijn om alleen de terrassen open te doen. Tenzij je de terrassen als takeaway beschouwt, de steunpakketten behoudt en er ook een halve dag werkloosheid mogelijk is. Want als het ’s namiddags mooi weer is en ’s avonds regen, zit je met een probleem.’

Steven Van Gucht van Sciensano waarschuwt ook voor het risico op besmetting. ‘Op een terras delen mensen een tafel en loop je nog altijd een risico’, zegt Van Gucht. ‘Je kan niet garanderen dat de mensen die afspreken deel uitmaken van dezelfde bubbel.’

Hij vergelijkt het risico op besmetting met de verspreiding van sigarettenrook. Binnen blijft die hangen, buiten loop je na een gesprek op korte afstand nog altijd risico om besmet te raken.