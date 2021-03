Amsterdams dichter vertaalt kinderboek Gorman

Het kinderboek van Amanda Gorman dat in september bij uitgeverij Van Goor verschijnt, wordt vertaald door ­Amsterdams stadsdichter ­Gershwin Bonevacia.

Door de commotie rond de ver­taling van de poëzie van Amanda Gorman bleef het nieuws dat haar kinderboek Change sings: a children’s anthem in september verschijnt bij uitgeverij Van Goor wat in de schaduw. De vertaling is in handen van de zwarte dichter Gershwin Bonevacia. Hij heeft evenmin vertaalervaring als ­Marieke Lucas Rijneveld en het is voor het eerst dat hij voor kinderen schrijft.

Van Goor koos volgens senior uitgever ­Susanne Diependaal in Boekblad om ­velerlei redenen voor hem: ‘Omdat hij een spokenwordartiest is en dichter, en het prentenboek is op rijm. Omdat hij in zijn rol als stadsdichter van Amsterdam al een ambassadeur van de poëzie is. Omdat hij een stuk gedachtegoed deelt met de auteur. En we vonden het belangrijk dat hij zichtbaar is, voor kinderen tot aan acht, negen die ook weleens een prentenboek lezen, maar ook voor (groot-)­ouders en leerkrachten, die kinderboeken kopen. Met hem hebben we de doelgroep zo breed ­mogelijk gemaakt. We proberen bij elk boek een zo passend mogelijke vertaler te ­vinden.’