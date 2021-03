Sarkozy houdt onschuld vol: ‘In welke andere democratie is dit mogelijk?’

Nicolas Sarkozy heeft voor het eerst gereageerd op zijn veroordeling voor corruptie. De voormalige Franse president houdt zijn onschuld vol en zegt bereid te zijn om helemaal naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen om dat te bewijzen.

Nicolas Sarkozy werd maandag door de correctionele rechtbank van Parijs veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één jaar effectief, voor corruptie en machtsmisbruik in de zogenaamde ‘afluisteraffaire’, maar ging in beroep. In een interview met de Franse krant Le Figaro houdt de 66-jarige oud-president zijn onschuld vol. ‘Ik kan niet aanvaarden dat ik word veroordeeld voor iets wat ik niet heb gedaan’, klinkt het.

Sarkozy, die tussen 2007 en 2012 president was, zegt dat hij het niet zal nalaten om tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen om zijn onschuld te bewijzen. ‘Het zou pijnlijk zijn voor mij om te zien hoe mijn eigen land veroordeeld wordt, maar ik ben daartoe bereid, het is de prijs die we betalen voor democratie’, aldus Sarkozy die in het interview benadrukt dat er geen enkel bewijs is gevonden.

‘Er werden in totaal 4.500 telefoongesprekken afgeluisterd. In welke andere democratie is het mogelijk dat een oppositieleider zeven maanden lang op deze manier kan worden bespioneerd, terwijl deze telefoongesprekken ook aan de pers werden gelekt? Als dit was gebeurd in Rusland onder Poetin was gebeurd, zou er een storm van protest zijn’, aldus Sarkozy.

Ook zijn echtgenote, Carla Bruni, is ervan overtuigd dat haar man uiteindelijk zou worden vrijgesproken. ‘Wat een zinloze vervolging, mijn liefste. De strijd gaat door, de waarheid zal aan het licht komen’, schreef het voormalige topmodel na de veroordeling op Instagram.

Zelfs als Sarkozy - tegen wie op 17 maart alweer een nieuw proces begint in verband met een illegale campagnefinanciering in 2012 - ook in hoger beroep schuldig bevonden wordt, is de kans minimaal dat hij echt een jaar achter de tralies vliegt. Hij zou zijn straf kunnen uitzitten in huisarrest of met een enkelband.