Over te nemen: de Boekenbeurs van Antwerpen

Alle bezittingen van de vzw Boek.be, de organisator van de Boekenbeurs in Antwerp Expo, staan te koop.

De vzw zit diep in de schulden, het gaat al ­jaren slecht. In 2019 liep het verlies op tot meer dan 100.000 euro. Boek.be had een groot herstructureringsplan klaar, maar toen kwam corona, werd de Boekenbeurs 2020 afgelast en kreeg de vzw in september bescherming tegen haar schuldeisers.

‘Die bescherming geldt voor maximaal zes maanden. Het einde komt dus in zicht’, zegt advocate Nathalie Vermeersch, die door de ondernemingsrechtbank in Antwerpen als mandataris is aangesteld. ‘Het is mijn taak om alle bezittingen van Boek.be te verkopen. Dat gaat van de contracten die de vzw heeft met bijvoorbeeld de uitgevers, tot het beeldmerk en alles wat op de ­balans staat. Bij die overname gaat mijn grootste aandacht uit naar de negen personeelsleden.’

Met het geld van de overname zal Vermeersch zo veel mogelijk schuldeisers proberen te betalen. Ze heeft tot 19 april de tijd om de zoektocht af te ronden. Het ­gebouw van Boek.be, waar de personeelsleden tot voor de coronacrisis werkten, is al verkocht.