Ambassadeur Myanmar en junta claimen allebei stoel bij Verenigde Naties: ‘Lang niet meer gezien’

Kyaw Moe Tun, de Myanmarese ambassadeur bij de Verenigde Naties, heeft daar formeel gesteld dat hij nog steeds de officiële vertegenwoordiger is van het land. De junta wil hem echter vervangen nadat hij zich had gedistantieerd van de coup. Het lijkt erop dat de VN-lidstaten de knoop zullen moeten doorhakken.

Kyaw Moe Tunwerd zaterdag door de militaire junta opzijgeschoven, nadat de ambassadeur zich vrijdag tegen het militaire regime had gekeerd. De VN-ambassadeur had de internationale gemeenschap opgeroepen zich in te zetten voor het herstel van de democratie in zijn land en noemde de coup in een tien minuten durende speech voor de Algemene Vergadering ‘illegaal en ongrondwettig’.

Maandag schreef Kyaw Moe Tun echter een brief naar de Algemene Vergadering waarin hij beweert nog steeds de vertegenwoordiger van zijn land te zijn. ‘De plegers van de illegale staatsgreep tegen de democratisch verkozen regering van Myanmar hebben geen enkele autoriteit om de legitieme autoriteit van de president van mijn land onderuit te halen. Ik hou er dus aan jullie te bevestigen dat ik de permanente vertegenwoordiger van Myanmar bij de Verenigde Naties blijf.’

Dinsdag kregen de VN dan een brief van het Myanmarese ministerie van Buitenlandse Zaken waarin het ontslag van Kyaw Moe Tun werd gemeld en Tin Maung Niang als interim-ambassadeur werd aangekondigd.

Speciaal comité

‘Laten we eerlijk zijn: dit is een heel uitzonderlijke situatie die we al lang niet meer hebben gezien’, verklaarde VN-woordvoerder Stéphane Dujarric. ‘We doen ons best om een zicht te krijgen op alle wettelijke protocollen en andere implicaties.’

Het negenkoppig comité dat bevoegd is voor de referenties van de lidstaten zal zich nu naar alle waarschijnlijkheid moeten buigen over de kwestie en een advies afleveren aan de Algemene Vergadering. Die zal dan een beslissing nemen.

De VS, die eerder al sancties aankondigden tegen de generaals achter de coup, verklaarden ondertussen al dat zij ervan uitgaan dat Kyaw Moe Tun ambassadeur blijft.