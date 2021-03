Tim Merlier maakt het voorbereidende werk van Mathieu Van der Poel af in GP Le Samyn

Winst voor Tim Merlier in de GP Le Samyn. De ploegmaat van topfavoriet Mathieu van der Poel maakte het af in een spurt van een uitgedunde kopgroep. Van der Poel zelf kreeg in de finale af te rekenen met een stuurbreuk en trok daarom voluit de kaart van zijn ploegmaat. Met succes.

Waar en wanneer zou Mathieu van der Poel een eerste keer zijn duivels ontbinden? Na zijn vroege aanval afgelopen zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne was iedereen benieuwd of de Nederlands kampioen zich iets langer zou kunnen beheersen, zoals ploegleider Christoph Roodhooft het afgelopen zondag ook graag had zien gebeuren.

Het antwoord was ja! ‘Slechts’ op veertig kilometer van de finish besloot Van der Poel een eerste bom te gooien. Op dat moment reden al 24 renners voor het peloton uit met als belangrijkste namen Sep Vanmarcke, Victor Campenaerts en Mark Cavendish. Ook enkele overblijvers uit de vroege vlucht - met opnieuw Kenny De Ketele - maakten deel uit van de omvangrijke kopgroep.

Maar onder impuls van Van der Poel viel alles uiteindelijk te herdoen met nog meer dan dertig kilometer te gaan en kon de echte finale beginnen. Bij het ingaan van de laatste ronde - iets minder dan dertig kilometer lang - kwamen nog een vijftigtal renners in aanmerking voor de dagzege.

Aanval Campenaerts

Dat Victor Campenaerts meer is dan een tijdrijder, is geen verrassing meer. De Antwerpenaar opende de echte finale met een aanval. Deceuninck - Quick Step - met zes man aan de leiding van het peloton - liet de uurrecordhouder niet ver wegrijden in afwachting van de beslissende kasseistroken. Campenaerts kreeg nooit meer dan twintig seconden maar bleef volharden in zijn ‘mission impossible’. Mooi was het niet, bewonderenswaardig des te meer. Maar met nog vier kasseistroken in de laatste vijftien kilometer kon het niet anders of Campenaerts moest kraken.

Deceuninck - Quick Step probeerde de finale te controleren, Sénéchal viseerde duidelijk het wiel van Van der Poel. Dan laat ik maar een ploegmaat aanvallen, moet Van der Poel gedacht hebben. Nationaal kampioen Dries De Bondt werd bijgevolg de loopgraven ingestuurd, hij werd gecounterd door… Victor Campenaerts. Tim Declercq zette de situatie recht in dienst van Deceuninck - Quick Step.

Waar en wanneer zou Mathieu van der Poel zijn laatste aanval plaatsen? En wie zou er kunnen volgen? Of rekende Van der Poel op zijn eindschot? De Pool Wisniowski probeerde de kopgroep te ontlopen, Deceuninck - Quick Step formeerde zich. Florian Sénéchal nam de laatste kasseistrook voor zijn rekening met Mathieu van der Poel in zijn wiel, even verder kwam ook Sep Vanmarcke aansluiten met Danny Van Poppel en Wisniowski. Sénéchal bewoog hemel en aarde om zich van Van der Poel te ontdoen maar botste op een knechtende Van der Poel die in de slotfase ook nog met een stuurbreuk af te rekenen kreeg. Met iets meer dan een kilometer te gaan was de hergroepering een feit. Spurten dus! En daarin toonde Tim Merlier (Alpecin - Fenix) zich superieur, voor de Noor Rasmus Tiller (Uno-X) en Andrea Pasqualon (Intermarché - Wanty Gobert).