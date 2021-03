Altijd weer heeft Italië een nieuwe premier nodig (vaak niet eens een politicus)

Alweer heeft Italië een nieuwe premier. En alweer is het iemand die van buiten de politiek komt. Met Mario Draghi staat een veelvuldig gelauwerde technocraat aan het hoofd van het land. Want de beroepspolitici kunnen het blijkbaar niet aan.

Italië lijkt politiek maar niet te weten welke kant het op wil. Wat is er mis met het sistema politico in de Laars? Of zijn we te negatief en is Italië eigenlijk een politiek laboratorium dat andere landen inspireert?

