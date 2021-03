Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) heeft in de Kamercommissie bevestigd dat hij de Belgische vaccinatiestrategie zal veranderen als blijkt dat het AstraZeneca-vaccin ook werkt voor 55-plussers. De Hoge Gezondheidsraad heeft een advies klaar in die richting, bevestigen verschillende bronnen aan onze redactie. Om 17.30 uur geeft de raad meer uitleg op een persconferentie.

Momenteel wordt het AstraZeneca-vaccin enkel aan mensen jonger dan 56 gegeven. De Hoge Gezondheidsraad raadde dat eerder aan omdat er nog onvoldoende gegevens voorhanden waren over de werking voor ouderen. Ondertussen wijzen onder andere Britse studies uit dat het vaccin ook voor 70- en zelfs 80-plussers de kans op ziekenhuisopnames bij besmetting stevig doet dalen.

De Hoge Gezondheidsraad zou ook adviseren om meer tijd te laten tussen de eerste en tweede dosis bij het Pfizer-vaccin. De tweede dosis weglaten is volgens het advies echter geen goed idee, meldt VTM.

Met het nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad zou de vaccinatiesnelheid kunnen worden opgedreven. Het advies gaat naar de ministers van Volksgezondheid, die er dinsdagavond of woensdagochtend over zullen samenzitten. Verwacht wordt dat het advies goedgekeurd zal worden. Zodra dat gebeurd is, kan de taskforce Vaccinatie de campagne hertekenen. Afgelopen zondag noemde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke het al een ‘gamechanger’ als AstraZeneca ook aan ouderen toegediend zou mogen worden.