Oprichters Melexis strijken 130 miljoen op

Roland Duchâtelet, Françoise Chombar en Rudi De Winter verkopen voor circa 130 miljoen euro aandelen Melexis. Het chipbedrijf zelf verkoopt ook een pakketje.

Duchâtelet en het echtpaar Chombar-De Winter controleren na de verkoop nog altijd de helft plus één van de aandelen Melexis. Via twee banken (Belfius Kepler Chevreux en BNP Paribas Fortis) verkochten ze een belang van 3,58 procent in de chipfabrikant. Dat levert hen zo’n 130 miljoen op. De exacte bedragen zijn nog niet meegedeeld. Het hangt af van de omvang van de korting die bij de verkoop werd gegeven.

De verkoopopbrengst komt bij Xtrion terecht die voor de helft in handen is van Duchâtelet, de andere helft zit bij het echtpaar Françoise Chombar en Rudi De Winter.

Chombar, ceo van Melexis, geeft straks de fakkel door en wordt voorzitter van de raad van bestuur van het chipbedrijf. Rudi De Winter blijft verder ceo van X-Fab, een bedrijf dat ook gecontroleerd wordt door de drie ondernemers.

Naast de drie stichters verkoopt ook het bedrijf Melexis zelf een pakketje (0,86 procent) en strijkt circa 30 miljoen op.

Volgens Roland Duchâtelet moet de verkoop helpen om de liquiditeit in het aandeel op te drijven. ‘Bij de herschikking van de Bel20-index is het al jaren dat we er niet in geraken omdat er te weinig aandelen verhandeld worden.’

Euronext Brussel maakt op 19 maart bekend welke aandelen bij de herschikking in de Bel20 komen. Volgens Tom Simonts, aandelenspecialist van KBC, zal Melexis het niet halen. ‘Het hangt een beetje af van hoe Euronext zijn regels interpreteert, maar ik denk dat Melexis niet in de Bel20 komt.’ Simonts berekende eerder dat Barco uit de index zou verdwijnen ten voordele van het nutsbedrijf Elia.