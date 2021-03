De nieuwste elektrische Volvo, de C40 Recharge, wordt in de fabriek in Gent gebouwd. Er komen 300 banen bij.

De Zweedse autobouwer Volvo stelde zonet zijn tweede volledig elektrische auto voor, de C40 Recharge. De fabriek in Gent zal die voorlopig als enige in de wereld produceren. ‘Vanaf het najaar zal die wagen bij ons in productie gaan’, zegt Barbara Blomme, woordvoerster van Volvo Gent. ‘Voorlopig zijn wij de enige fabriek die hem zullen produceren.’ Volgend jaar volgt de Volvo-fabriek in het Chinese Luqiao, voor de Aziatische markt.

In de Gentse fabriek wordt nu al de XC 40 Recharge gebouwd, de eerste volledig elektrische Volvo, alsook een hybride variant. Daarvoor werd de hele fabriek omgebouwd om die elektrificatie van het gamma aan te kunnen. Dat maakt de Gentse fabriek uitermate geschikt om ook de nieuwe C40 te gaan bouwen. ‘Voor het gros van de productie kunnen dezelfde lijnen worden gebruikt’, klinkt het. Enkel voor een aantal verschillen - zoals de deuren die anders zijn op het nieuwe model - zullen nieuwe lijnen worden gebouwd.

Volvo zet hard in op elektrificatie. Het kondigde ook aan dat het vanaf 2030 alleen nog elektrische auto’s zal verkopen. Voor de Gentse fabriek geeft dat vertrouwen in de toekomst. ‘We zijn verheugd dat wij die pioniersrol mogen vervullen’, zegt Blomme. Ook voor de werkgelegenheid is het goed nieuws: er komen dit jaar nog 300 jobs (in voltijdse equivalenten of fte’s) bij. Vandaag telt de Gentse fabriek 6.225 fte’s.

Enkel elektrisch

De nieuwe C40 Recharge is de eerste Volvo die enkel in een elektrische versie zal worden gemaakt. Hij heeft veel weg van de XC40, maar is lager, en met een aflopende daklijn. De crossover doet daardoor wat sportiever aan dan zijn grotere tegenhanger. De wagen zal een rijbereik hebben van 420 kilometer. ‘Dat is het startpunt’, stelde technologiedirecteur Henrik Green op de voorstelling. ‘Met softwareupdates zal dat bereik nog vergroten. Vandaag is de auto die uit de fabriek komt niet langer de beste versie.’ Een prijs van de nieuwe Volvo is nog niet bekend.