Lotte Kopecky snelt naar winst in GP Samyn

Lotte Kopecky (Liv Racing) is in vorm en dat heeft ze bekroond met een klassieke zege. De Belgische kampioene was na een langgerekte sprint de snelste in de GP Samyn.

Het was een spannende editie van de Waalse openingskoers. In de finale trok een grote groep erop uit. Onder anderen Jolien D’Hoore en Amy Pieters waren mee, maar op 20 kilometer van de finish was het einde verhaal voor hen. Daarna regende het aanvallen, maar niemand raakte echt weg.

Kopecky trok vervolgens stevig door op de kasseien en pakte een relatief grote voorsprong samen met Christine Majerus en Jelena Eric. Maar de samenwerking stokte al snel en dus kwam het peloton weer aansluiten. Er zou gesprint worden om de zege.

De Deense kampioene Emma Norsgaard ging van ver aan, maar werd geremonteerd door de beresterke Kopecky. De derde podiumplek was voor Chloe Hosking.

Kopecky werd afgelopen weekend ook al zeer knap vierde in de Omloop Het Nieuwsblad, na wereldkampioene Anna van der Breggen. Op de Muur nam Kopecky het initiatief en ook op de Bosberg kwam ze niet veel tekort om de aansluiting met Van der Breggen te maken. ‘Dit zijn zaken die ik vorig jaar niet zou gekund hebben’, erkende de Antwerpse toen.