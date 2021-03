Unia wil zich burgerlijke partij stellen in zaak rond betoging klassenjustitie

Unia, de openbare instelling die discriminatie bestrijdt, zal zich burgerlijke partij stellen in de zaak voer het politiegeweld tijdens een betoging tegen klassenjustitie eind januari. Dat meldt een woordvoerster van het gelijkekansencentrum dinsdag.

Op 24 januari werd op de Brusselse Kunstberg betoogd tegen de zogenaamde ‘klassenjustitie’ in ons land. De betoging had geen toelating, maar de politie liet eerst betijen. Na afloop kwam het tot incidenten en pakte de politie in totaal 245 mensen op, onder wie 86 minderjarigen. Zij werden overgebracht naar cellen in de politiekazerne van Etterbeek.

Achteraf waren er op sociale media verschillende getuigenissen over onnodig geweld door de agenten. Verschillende ouders van minderjarigen dienden ook klacht in bij het Comité P. Het Brussels parket voert een onderzoek.

Het bestuur van Unia wil zich nu burgerlijke partij stellen in de zaak. Het betreurt het ‘willekeurige en racistische karakter van een aantal arrestaties’. Zowel de redenen voor de arrestaties als voor de opsluiting roept vragen op, klinkt het verder. Volgens Unia zijn er ook voldoende aanwijzingen dat er tijdens de manifestatie effectief discriminerende acties van agenten hebben plaatsgevonden.

Door de burgerlijke partijstelling krijgt Unia toegang tot het dossier. Het gelijkekansencentrum wil zo veel mogelijk samenwerken met de politie om te komen tot een structurele aanpak van discriminatie of politiegeweld tijdens betogingen.