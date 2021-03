Nederlandse prinses treedt in de voetsporen van haar vader (en in die van prinses Elisabeth)

De Nederlandse prinses Alexia zal na de zomer twee jaar in Wales studeren. Dat meldt de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst. Net als haar vader koning Willem-Alexander en prinses Elisabeth zal ze schoollopen in het United World College of the Atlantic.

De vijftienjarige Alexia, die tweede in lijn is voor de troonopvolging, zit nu nog in de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Na de zomervakantie verkast ze naar het United World College of the Atlantic, een exclusief internaat in Zuid-Wales.

Waarschijnlijk zal ze er de Spaanse prinses Leonor tegen het lijf lopen, de dochter van koning Felipe en koningin Letizia. Vorige maand raakte bekend dat ook zij een tweejarige studie zal volgen aan het Atlantic College.

De prestigieuze school, die gevestigd is in het St. Donat’ Castle, brengt jongeren tussen 16 en 18 jaar uit zo’n 80 verschillende landen samen om ‘wederzijds begrip te stimuleren’. Jaarlijks laat ze 350 leerlingen toe. De selectieprocedure is best pittig. Kandidaten moeten onder meer een essay schrijven, groepsopdrachten uitvoeren en op gesprek gaan.

Bekende leerlingen

De leerlingen krijgen onder andere les over ecologische systemen, wereldreligies en vredesvraagstukken en leren hoe ze drenkelingen moeten redden. Er staat ook heel wat vrijwilligerswerk op het programma.

Het Atlantic College heeft al meerdere bekende leerlingen over de vloer gehad. De Nederlandse koning Willem-Alexander studeerde er van 1983 tot 1985 en is er nu de beschermheer van. Ook prinses Elisabeth van België, de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, liep er school. Dit academiejaar studeert ze aan de Koninklijke Militaire School in Brussel.