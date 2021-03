Primavera Sound Festival in Barcelona geannuleerd

De komende editie van Primavera Sound in Barcelona is geannuleerd door de coronacrisis. Dat laten de organisatoren weten.

Het festival stond gepland voor 2-6 juni, met optredens van onder meer Tame Impala, The Strokes, FKA Twigs en Gorillaz. Maar net zoals vorig jaar moet de organisatie het festival annuleren.

‘Met pijn in het hart moeten we aankondigen dat de twintigste editie van Primavera Sound Barcelona is uitgesteld tot 2022 wegens overmacht’, klinkt het. ‘De twintigste verjaardag verdient een feest zoals we het gewoon zijn, en dat lijkt voor deze zomer niet mogelijk.’

De organisatie wijst op de juridische onzekerheid die momenteel bestaat voor grote evenementen. Bovendien bemoeilijken de huidige restricties de voorbereidingen van het festival.

Mensen die al een ticket hadden gekocht, kunnen dat bijhouden voor volgend jaar. Vanaf 2 juni kunnen ze ook hun geld terugvragen. Dan wordt de line-up bekendgemaakt.

De organisatie excuseert zich voor de teleurstelling en het ongemak. ‘Volgend jaar zullen we het dubbel goedmaken. Want ja, echt, we zullen opnieuw samen dansen … en zoals nooit tevoren.’

Proefevenement

In december organiseerde Primavera Sound nog een proefevenement. Duizend mensen werden uitgenodigd in een concertzaal en getest. Slechts de helft werd toegelaten tot de zaal, de andere helft diende als controlegroep. Acht dagen later werd iedereen opnieuw getest. Slechts twee personen testten toen positief, zij maakten deel uit van de controlegroep.

Eerder gooide het Britse festival Glanstonbury al de handdoek in de ring. De annulaties beloven weinig goeds voor de grote Belgische festivals. Graspop annuleerde vorige week als eerste grote Belgische zomerfestival zijn editie van dit jaar. Half maart komt de regering normaal gezien met een beslissing over de zomerfestivals.