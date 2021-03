Oostenrijk en Denemarken zullen samen met Israël eigen vaccin produceren

Oostenrijk en Denemarken willen niet langer volledig afhankelijk zijn van de Europese levering van coronavaccins. Samen met Israël willen ze een nieuwe generatie vaccins ontwikkelen die bescherming biedt tegen toekomstige mutaties van het coronavirus.

Bondskanselier Sebastian Kurz vindt de gemeenschappelijke aanschaf van vaccins via de Europese Unie nog steeds principieel de juiste keuze, maar ‘het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) keurde de vaccins te traag goed en er waren problemen met de aanvoer en leveringen van vaccins’. ‘We moeten ons voorbereiden op nieuwe mutaties en mogen niet meer alleen van de Europese Unie afhankelijk zijn bij de productie van vaccins van de tweede generatie’, verklaarde de kanselier vandaag aan de Duitse nieuwssite Bild.

Oostenrijk zal samen met Israël en Denemarken samenwerken aan de ontwikkeling en productie van zogeheten vaccins van de tweede generatie, die beschermen tegen mogelijke toekomstige varianten van het coronavirus. Volgens Kurz schatten experts dat zes miljoen Oostenrijkers elk jaar een nieuwe prik nodig zullen hebben. ‘De pandemie zal nog een lange tijd bij ons blijven, met verschillende mutaties’, observeert de kanselier.

Ich bin froh, dass @vonderleyen so früh die Initiative ergriffen hat zur Beschaffung von Impfstoff für die #EU. Wir müssen uns aber jetzt schon rechtzeitig auf weitere gefährliche #COVID19 Mutationen vorbereiten. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 2, 2021

‘Israël is het land dat absoluut vooroploopt in de wereldwijde strijd tegen covid-19 als het gaat om het uitrollen van vaccins’, citeert de Deense nieuwssite Jyllands Posten premier Mette Frederiksen. Ook wat betreft de ontwikkeling van vaccins loopt het land volgens Frederiksen voorop.

Europees plan

In een eerste reactie zei een woordvoerder van de Europese Commissie dat ‘het steeds nuttig is om te leren uit goede praktijken in andere landen’ en ‘mogelijkheden voor samenwerking te verkennen’ die ‘een toegevoegde waarde’ kunnen betekenen voor de Europese strategie. Hij wees erop dat de Commissie met Hera Incubator een eigen Europees plan heeft gelanceerd om nieuwe generaties vaccins te ontwikkelen en de productie op te schalen.

Kanselier Sebastian Kurz en premier Mette Frederiksen reizen donderdag naar Israël om hun samenwerking te bespreken.

Eerder vroeg Polen China om vaccins en bestelde Slovakije twee miljoen dosissen van het Russische Spoetnik V-vaccins. Ook de Hongaarse premier Viktor Orban kreeg zijn eerste dosis van het Chinese Sinopharm-vaccin, dat niet is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau.