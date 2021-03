Virus legt paardensport lam

Terwijl de (sport)wereld in de ban is van het coronavirus, hebben ze in de paardensport met nog een ander virus te kampen. Tot 28 maart zijn vrijwel alle internationale wedstrijden op het Europese vasteland afgelast door een uitbraak rhinopneumonie-virus.

De internationale paardensportfederatie FEI heeft bijna alle internationale wedstrijden tot 28 maart geschrapt vanwege een uitbraak van het rhinopneumonie-virus. De maatregel geldt voor tien Europese landen, waaronder België. Zo is de Springtour in Lier, die normaal nu plaatsvond, verplaatst naar 22 april tot en met 2 mei.

Het rhinopneumonie-virus dook ruim een week geleden op tijdens de CES Valencia Tour. Er zijn vier paarden gestorven. 84 paarden vertonen symptomen en 11 worden behandeld in klinieken in Valencia en Barcelona. Inmiddels zijn er in meerdere landen gerelateerde uitbraken, waaronder in Frankrijk, Engeland en Duitsland.

De meeste paarden zijn gevaccineerd, maar dat biedt geen volledige bescherming. Meestal krijgen paarden die rhino oplopen enkel te kampen met een milde verkoudheid, maar soms kunnen ze ook ernstig ziek worden en sterven.

De Tours, paardenevenementen die meerdere weken duren en al aan de gang zijn, mogen wel blijven doorgaan.