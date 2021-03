Ryanair trekt 176 ontslagen in

De Ierse lowcostvlieger kondigde eerder in ons land 176 ontslagen bij het cabinepersoneel aan. Maar na een akkoord met het personeel over een loonsvermindering, houdt Ryanair zijn medewerkers nu toch aan boord.

Ryanair zal dan toch geen 176 leden van het cabinepersoneel in België ontslaan. Die Ierse luchtvaartmaatschappij had die eerder aangekondigd, omdat het personeel in ons land geen loonsvermindering wou aanvaarden. Maar nu is er toch een akkoord, dat nu is goedgekeurd door het personeel. De medewerkers leveren uiteindelijk 8,3 procent loon in, maar krijgt 19 vakantiedagen extra in ruil.

Hoewel het personeel op tijdelijke werkloosheid staat, heeft de Ierse lagekostenmaatschappij de covid-crisis aangegrepen om overal in Europa fors in de kosten te snoeien. In Europa werden al 3.000 banen geschrapt. In een aantal landen – waaronder Duitsland en Italië – werden ook afspraken gemaakt over looninlevering, waardoor het aantal ontslagen beperkt bleef. Maar in België – net als in Spanje en Portugal – hielden de vakbonden het been stijf.

Procedure-Renault

Daarop startte Ryanair de procedure-Renault op, en dreigde de luchtvaartmaatschappij 176 banen bij het cabinepersoneel te schrappen – op een totaal van ongeveer 360. Het is een beproefde tactiek van de Ieren om zo druk op het personeel te zetten. Ook de piloten zagen in ons land hun baan bedreigd, maar daar werden al in september afspraken gemaakt voor een loonsvermindering. Het akkoord geldt tot 30 juni 2025.

Behalve de ingetrokken ontslagen zal Ryanair ook een eerder gesloten akkoord uitvoeren door 50 contracten van bepaalde naar onbepaalde duur om te zetten.

‘We zijn erin geslaagd om 176 jobs te redden’, zegt Hans Elsen, vakbondsafgevaardigde van de christelijke vakbond ACV Transcom. ‘Voor het personeel is dat een ongelooflijke opluchting, nadat het al acht maanden in onzekerheid heeft moeten leven.’

Ryanair, dat een recordverlies heeft geboekt door corona, bereidt zich ondertussen voor op een versoepeling van de reisregels. Door nu enerzijds fors te besparen en anderzijds te investeren – in nieuwe vliegtuigen, zoals de Boeing 737 Max – hoopt het met een agressieve prijspolitiek sterker uit de crisis te kunnen komen.