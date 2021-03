Opluchting bij Club Brugge: Hans Vanaken en Noa Lang trainen opnieuw mee, ook Philippe Clement test negatief

Goed nieuws voor Club Brugge. Hans Vanaken, Noa Lang, Stefano Denswil en Matej Mitrovic trainen weer mee bij Blauw-Zwart na hun quarantaine omwille van corona. Ze mogen donderdag spelen in de bekermatch tegen Standard, al hangt dat ook af van hoe fit ze zijn.

Goed nieuws bij Club Brugge. Vier spelers die in quarantaine verbleven nadat ze positief testten op corona, trainen weer mee met de groep. Het gaat om Noa Lang, Hans Vanaken, Matej Mitrovic en Stefano Denswil. Zij zullen donderdag weer mogen meespelen in de bekermatch tegen Standard, al hangt dat ook af van hun fitheid. Vooral Lang is flink ziek geweest.

Normaal vinden de officiële tests vandaag plaats, maar Club Brugge organiseerde gisteren al een testronde. Daaruit bleek dat het viertal negatief is. Vandaag zullen de spelers officieel getest worden volgens de procedures van de Pro League met het oog op de bekerwedstrijd tegen Standard donderdag. Ook trainer Philippe Clement wordt dan terug in de dug-out verwacht.

Intussen blijven Mats Rits, Charles De Ketelaere en Ethan Horvath in quarantaine. Stefano Denswil en Matej Mitrovic vielen op zondag 14 februari als eersten uit en hebben ruim twee weken quarantaine hebben uitgezeten. Hans Vanaken ging een dag later in quarantaine.

Vanaken had slechts milde symptomen van covid-19 en zou dus speelklaar moeten geraken voor donderdag. Niet om de 90 minuten te spelen, wel om een deel van de wedstrijd mee te maken. Had Vanaken last van een verkoudheid en een loopneus, dan onderging Noa Lang zwaardere ziekteverschijnselen. De Nederlander lag enkele dagen met hoge koorts in bed. Ondertussen is hij aan de beterhand, maar de kans dat hij donderdag aan de aftrap staat, is klein.

Badji vervangt Dost

Bas Dost, vorige donderdag vervangen tegen Dinamo Kiev, kreeg goed en slecht nieuws te horen. Het goede is dat bijkomend onderzoek geen scheur, maar een verrekking aan de hamstrings aan het licht bracht. Het slechte is dat hij zeker out is voor Standard en dat mogelijk ook de match van zondag tegen Zulte Waregem nipt wordt. Youssouph Badji is donderdag zijn vervanger.