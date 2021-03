Gouden Schoen Tine De Caigny verlaat Anderlecht

Anderlecht moet het volgend seizoen doen zonder Tine De Caigny (23). De Red Flame kiest voor een buitenlands avontuur bij het Duitse Hoffenheim.

Het wordt de tweede keer dat de huidige Gouden Schoen België verlaat. Na passages bij Club Brugge en Lierse was ze amper 19 toen ze in 2016 naar het Noorse Valerenga vertrok. Ze scoorde er in haar debuutmatch en leek snel op weg om de status van een Tessa Wullaert of Janice Cayman te bereiken, maar haar progressie stokte. Een half jaar na haar komst vertrok ze alweer uit Noorwegen.

Sindsdien won ze drie keer de Belgische landstitel met Anderlecht en ook een vierde op rij wenkt aangezien paars-wit met een perfecte 42 op 42 de Super League domineert. De Caigny scoorde dit seizoen al 21 doelpunten en vormt een koningskoppel met Wullaert (28 goals).

‘In België werk ik twee dagen per week in een sportwinkel om financieel rond te komen. Hopelijk kan België net als Nederland de stap naar het profvoetbal doen. Uiteindelijk werken we er even hard voor dan de mannen’, zei de Red Flame naar haar verkiezing als Gouden Schoen.

En nu kiest ze dus, zoals verwacht, voor de stap naar een profbestaan in het buitenland. Naar de sterke Duitse competitie. Hoffenheim staat momenteel derde in de Frauen-Bundesliga, na Bayern en Wolfsburg. De club bestaat sinds 2007 en speelt in het Dietmar-Hopp-Stadion, goed voor 6.350 zitjes. “Ik kijk ernaar uit om het team deze zomer te vervoegen en iedereen te leren kennen”, zegt De Caigny op haar Instagram. “Ik kan niet wachten om dit nieuwe hoofdstuk te beginnen.” Om dan in het Duits te besluiten: “Ich hoffe wir sehen uns bald. Tschüss!”