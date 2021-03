Derde vrouw beschuldigt New Yorkse gouverneur van wangedrag

Andrew Cuomo, de Democratische gouverneur van New York, is opnieuw beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag. In een interview met The New York Times vertelde de 33-jarige Anna Ruch maandag dat Cuomo tijdens een bruiloft in 2019 zijn handen op haar blote onderrug had geplaatst. Hij zou haar ook gevraagd hebben of hij haar mocht kussen.

Cuomo ontmoette Anna Ruch in september 2019 op de receptie van een bruiloft van vrienden. De vrouw vertelt in The New York Times dat ze hem bedankte voor zijn speech, waarin hij haar vrienden had geprezen.

De gouverneur, zelf 63, zou daarop zijn handen op haar blote onderrug hebben geplaatst. Nadat ze zijn handen had weggeduwd, zou hij hebben opgemerkt dat ze agressief leek. Hij zou zijn handen daarna op haar wangen gelegd hebben en gevraagd hebben of hij haar mocht kussen. ‘Ik was zo in de war, gechoqueerd en beschaamd’, vertelt Ruch in het interview. ‘Ik draaide mijn hoofd weg en kon op dat moment niets zeggen.’

A third woman has accused Governor Cuomo of unwanted touching and sexual attention, saying he placed his hands on her face and asked if he could kiss her at her friend's wedding. A friend took a series of pictures of the incident as it occurred. https://t.co/bgvzBK4vK0 pic.twitter.com/hXvgTvSntQ — Evan Hill (@evanchill) March 2, 2021

De woordvoerder van Cuomo reageerde niet rechtstreeks op het interview, maar verwees naar diens statement van zondag, waarin hij reageerde op de andere beschuldigingen. Hij meent dat sommige dingen die hij gezegd heeft, ‘verkeerd geïnterpreteerd werden als ongewenst geflirt’. ‘Als iemand het zo heeft aangevoeld, spijt mij dat heel erg.’

Kus in kantoor

Ruch heeft nooit gewerkt voor de gouverneur. De eerste twee vrouwen die naar voren kwamen met hun verhaal, waren wel ex-medewerkers van hem. Een van hen, de 25-jarige Charlotte Bennett, vertelde zaterdag in The New York Times dat ze afgelopen najaar seksueel getinte en persoonlijke vragen had gekregen van haar baas. In een publiek statement liet ze maandag weten dat ze de verontschuldigingen van Cuomo niet aanvaardt. Ze laakt dat hij ‘weigert zijn roofzuchtige gedrag te erkennen en verantwoordelijkheid te nemen’.

Lindsey Boylan getuigde afgelopen woensdag als eerste over het gedrag van de gouverneur, in een essay op de website Medium. De voormalige ambtenaar voor economische ontwikkeling van de staat New York beschuldigt de invloedrijke Democraat ervan dat hij haar van 2016 tot 2018 verschillende keren had lastiggevallen. Hij zou haar ook ongevraagd een kus op de lippen hebben gegeven in zijn kantoor.

Afgelopen najaar kreeg Cuomo een Emmy Founders Award voor zijn inzet tijdens de coronacrisis, vanwege zijn ‘effectieve communicatie en leiderschap’ tijdens zijn dagelijkse briefings op televisie. Intussen ligt ook zijn aanpak van die crisis onder vuur. Hij zou het werkelijke aantal covidgerelateerde doden in de rusthuizen in de staat New York verdoezeld hebben.