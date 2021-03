Beke is geen voorstander van verplichte vaccinatie

De Vlaamse regering vindt verplicht vaccineren niet nodig. ‘In Vlaanderen is er geen probleem met de vaccinatiegraad.’

De roep om zorgpersoneel verplicht te laten vaccineren klinkt almaar luider. Nadat Zorgnet-Icuro pleitte voor een verplichte vaccinatie van het ziekenhuispersoneel sloot Marc Noppen van het UZ Brussel zich gisterenavond in De Afspraak bij die oproep aan. ‘Ik begrijp dat een verplichting bij de hele bevolking moeilijk ligt, hoewel we dat voor polio hebben gedaan, maar ik ben voorstander voor een verplichte vaccinatie voor wie in de zorg werkt.’

Eerder liet de expertengroep Gems ook al verstaan dat verplichten bij het zorgpersoneel geen taboe mag zijn. Het gebeurt bijvoorbeeld al voor hepatitis B. In haar rapport van 16 februari somt ze de voor- en nadelen van een verplichting op, maar laat ze de beslissing bij de politiek. In Vlaanderen zijn soepeler bezoek- en leefregels in de woonzorgcentra gekoppeld aan de vaccinatiegraad.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) laat weten geen voorstander te zijn van een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel in Vlaanderen. ‘In Vlaanderen is er geen probleem met de vaccinatiegraad in de zorginstellingen, wij blijven dus inzetten op de sensibilisering van het zorgpersoneel om zo veel mogelijk mensen te overtuigen.’