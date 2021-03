Volvo gaat voluit voor elektrisch

De Zweedse autobouwer Volvo zal in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s verkopen.

Volvo stort zich volledig op de elektrische auto. Vanaf 2030 zal de Zweedse autobouwer alleen nog maar elektrisch aangedreven modellen verkopen. Volvo meent dat de markt voor auto’s met een klassieke verbrandingsmotor ‘een krimpende markt’ is. ‘Om succesvol te blijven hebben we winstgevende groei nodig’, stelt ceo Hakan Samuelsson. Eerder dan te investeren in een krimpende markt, kiezen we ervoor te investeren in de toekomst: elektrisch en online’.

De autobouwer zegt dat de consument almaar warmer loopt voor elektrische wagens, en dat de benodigde laadinfrastructuur er ook zal komen waardoor de e-auto een optie voor zowat iedereen zal worden.

Voorloper

Dat uitgerekend Volvo deze beslissing neemt mag niet verbazen. De Zweden - met het Chinese Geely als moederhuis - profileren zich al geruime tijd als voorlopers. Zo stelde het eerder al om te stoppen met de productie van dieselwagens.

Volvo heeft al een volledig elektrisch model op de markt: de suv XC40 Recharge, die in de fabriek in Gent wordt gebouwd. Later vandaag stelt het nog een tweede elektrische model voor in diezelfde 40-reeks. Over vier jaar moet de helft van Volvo’s verkochte wagens elektrische zijn, de andere helft hybride. Vijf jaar later moet dat dus volledig elektrisch worden. Als ‘premium elektrische autobouwer’ plaatst het zich zo recht tegenover een speler als Tesla, dat ook enkel elektrische auto’s in het premiumsegment aanbiedt. De andere grote autobouwers hanteren vooralsnog een gediversifieerd portfolio van diesel-, benzine,- en elektrische wagens en hybrides. Voor een speler als Volvo, dat in vergelijking met giganten als Volkswagen relatief weinig modellen heeft, is het evenwel makkelijker om in één ruk te kappen met de verbrandingsmotor.

Online

Volvo past ook de manier aan waarop die nieuwe elektrische auto’s kunnen worden gekocht: dat kan alleen nog op het internet gebeuren, via een online configurator. Dat wil volgens het automerk niet zeggen dat de dealers zullen verdwijnen. Zou zouden ‘een cruciaal onderdeel van de klantenervaring’ blijven, zowel bij verkoop als bij herstellingen en onderhoud.