Zorgpersoneel wzc’s verplicht vaccineren of niet?

Zorgnet-Icuro pleit voor een verplichting voor zorgpersoneel om zich tegen covid-19 te laten vaccineren. Wat vinden de experts?

In haar advies van 16 februari lijst de expertengroep Gems de argumenten voor en tegen een verplichte vaccinatie van zorgpersoneel in woonzorgcentra op.

De voordelen zijn:

Op korte tijd kan een hoge vaccinatiegraad bereikt worden.

Andere vaccins zijn al verplicht voor zorgpersoneel (zoals hepatitis B).

In alle woonzorgcentra zouden versoepelingen kunnen doorgevoerd worden, omdat die niet afhankelijk zijn van de bereidheid van het personeel om zich te laten vaccineren.

De werkomstandigheden van het personeel zullen verbeteren.

De nadelen zijn:

Het is ethisch moeilijk om een zeldzaam goed verplicht te maken. Er zijn momenteel nog niet genoeg coronavaccins voor iedereen. Een verplichting voor de een groep terwijl anderen moeten wachten, kan tot aanzienlijke spanningen leiden.

Onderzoek toont aan dat mensen minder bereidwillig zijn om zich te laten vaccineren als ze druk voelen.

Als veel personeelsleden nog altijd weigeren om zich te laten vaccineren en niet zouden mogen voortwerken, dan kan dat het tekort aan zorgpersoneel nijpender worden.

Een verplichte vaccinatie kan een negatief effect hebben op het vertrouwen van burgers die twijfelen of weigeren om zich te laten vaccineren. Er zou ongerustheid kunnen ontstaan dat een gelijkaardige strategie in de brede samenleving zou worden gebruikt, die in tegenstelling is met het huidige beleid van vrije keuze. Zo’n verandering kan het vertrouwen en de naleving van de maatregelen mogelijk negatief beïnvloeden.

Sensibilisering blijft voor expertengroep Gems dé weg om de vaccinatiegraad bij het personeel op te krikken, zo blijkt uit het rapport. Maar als dat niet volstaat, vinden de experts een verplichting het overwegen waard. Ook al beseffen de experts dat ze zich daarmee op gevoelig terrein begeven.

Debat

De discussie over een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel laait opnieuw op na een corona-uitbraak in een woonzorgentrum in Anzegem. Van de zes besmette medewerkers waren er drie niet gevaccineerd. Twaalf bewoners raakten ook na vaccinatie nog besmet met covid-19. Slechts twee van hen hadden (milde) symptomen.

In Vlaanderen is in 815 van de 824 woonzorgcentra al gevaccineerd. Van het zorgpersoneel kreeg bijna 72 procent al twee doses. Maar in sommige woonzorgcentra, vooral in het Brusselse, heeft maar veertig procent van het personeel zich laten vaccineren.

Zorgnet-Icuro pleit daarom voor een verplichting voor zorgpersoneel om zich tegen covid-19 te laten vaccineren. Ook de topman van het UZ Brussel, Marc Noppen, wil een verplichting.