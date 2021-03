Brussel start een grote communicatiecampagne om het Nederlandstalig onderwijs in de kijker te zetten en lesgeven in de hoofdstad te promoten. De campagne wordt op gang getrapt door de Brusselse artiesten Berry en Lefto.

Zo’n 50.000 Brusselse ketjes gaan dagelijks naar school in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het gewest telt 150 Nederlandstalige basisscholen en 40 secundaire scholen. ‘Het Nederlandstalig onderwijs wint elk jaar aan populariteit’, zegt bevoegd minister van Onderwijs Sven Gatz (Open VLD). ‘We willen leerkrachten bedanken voor het verschil dat ze elke dag maken en we willen nieuwe leerkrachten aanmoedigen om in Brussel voor de klas te staan.’

Gatz zet daarom samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) het leerkrachtenberoep op een positieve manier in de kijker. ‘Elke dag staan er meer dan 7.400 leerkrachten klaar om onze ketjes bij te leren’, zegt Gatz. ‘Ze doen dat met veel enthousiasme en inzet. De uitdagingen zijn groot en de verwachtingen vaak torenhoog. Leerkrachten willen geen schouderklopjes, maar verdienen wel waardering.’

De aftrap wordt gegeven door twee Brusselse artiesten, Berry en Lefto. Berry was vorige maand finalist van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel en liep zelf school in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De Brusselse dj Lefto is een gevestigde waarde. Stéphane Lallemand is actief in binnen- en buitenland en draaide twintig jaar lang ‘de beste global sounds’ op Studio Brussel.

Lefto is momenteel zelf op zoek naar een Nederlandstalige school voor zijn zoontje. ‘Nederlandstalig onderwijs is populair in de hoofdstad. Dat weet elke ouder, zowel Nederlandstalige als anderstalige Brusselaars. De vraag naar leerkrachten is groot, maar het aanbod is schaars. Het initiatief sprak me aan’, zegt Lallemand. In het nummer wordt ‘op een creatieve manier aan leerkrachten getoond dat Brussel veel te bieden heeft op alle vlakken’. ‘In Brussel zal een leerkracht zich nooit vervelen, want door de grote culturele diversiteit leert een leerkracht zelf heel veel bij.’

