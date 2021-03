Wat is stikstof eigenlijk, waarom hebben we een stikstofprobleem en wat zijn de gevolgen van het stikstofarrest? Alles wat u moet weten in vier vragen.

1. Wat is stikstof?

Stikstof (N2) is een geur- en kleurloos gas dat overal om ons heen zit. Ongeveer 78 procent van onze lucht bestaat uit stikstof, die niet schadelijk is voor mens of milieu. Maar stikstof ...