Honderden ontvoerde schoolmeisjes vrijgelaten in Nigeria

De honderden schoolmeisjes die in de nacht van donderdag op vrijdag waren ontvoerd uit een internaat in Jangebe, in het noordwesten van Nigeria, zijn weer vrij. Dat heeft gouverneur Bello Matawalle aangekondigd.

Het gaat om 279 meisjes. Ze verkeren volgens de gouverneur in goede gezondheid. Eerder was gezegd dat er 317 meisjes vermist waren. Het ging om de vierde aanval op scholen in minder dan drie maanden in het noordwesten van Nigeria.

Ontvoeringen van schoolkinderen waren aanvankelijk het werk van jihadistische groeperingen zoals Boko Haram en de lokale tak van Islamitische Staat. Maar andere militante groeperingen hebben de tactiek overgenomen om losgeld te eisen van de overheid.

In december werden nog meer dan 300 leerlingen ontvoerd in de stad Kankara. Die ontvoering werd opgeëist door Boko Haram, maar werd uitgevoerd door een van de lokale groeperingen. De leerlingen werden een week later vrijgelaten na onderhandelingen tussen de criminele groeperingen en de overheid.

President Muhammadu Buhari verving vorige maand de legertop, uit frustratie over de toenemende wetteloosheid in het noorden van het land.