Nog even lenteweer

Het wordt dinsdag opnieuw zonnig en zacht, met plaatselijk mogelijk 17 graden. Dat zegt het KMI. Vanaf donderdag wordt het frisser.

Na het optrekken van het ochtendgrijs over het noordwesten van het land wordt het overal zonnig en geleidelijk aan zachter. In de Ardennen en aan de kust blijft het kwik hangen rond 12 à 14 graden, elders wordt het 14 tot 16 graden of plaatselijk zelfs 17 graden.

Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag wordt het helder tot lichtbewolkt. Hier en daar ontstaat er nog wat nevel of mist, vooral dan in het westen van het land of in de Ardense valleien. Op het einde van de nacht neemt de bewolking toe langs de Franse grens, maar het blijft droog. De minima schommelen dan tussen ­2 en 5 graden.

Woensdagochtend neemt de bewolking overal toe met kans op enkele lokale buien. In de namiddag is het bewolkt in het westen, terwijl het in het oosten nog vrij zonnig blijft. Het is nog vrij zacht met maxima tussen 12 en 16 graden.

Donderdag verwacht het KMI dan wisselend tot zwaarbewolkt weer met regenperioden of buien. Ten zuiden van Samber en Maas kan de laatste neerslag vergezeld zijn van een donderslag of korrelhagel. De maxima schommelen tussen 6 en 10 graden.