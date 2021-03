Angelina Jolie verkoopt schilderij van Winston Churchill voor recordprijs

Een schilderij van de hand van de voormalige Britse premier Winston Churchill is voor een recordbedrag van 8,3 miljoen pond (9,6 miljoen euro) geveild. Dat meldt het veilinghuis Christie’s. Actrice Angelina Jolie verkocht het werk. De koper zou een Belg zijn.

Het gaat om het schilderij ‘Tower of the Koutoubia Mosque in Marrakech’. De in 1965 overleden Churchill maakte het in 1943 na de Casablanca-conferentie, waar hij samen met de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland, Italië en Japan eiste.

Churchill overtuigde de Amerikaanse president om na de conferentie naar Marrakech te reizen. Hij moest daar de zonsondergang zien met het Atlasgebergte op de achtergrond. Een dag na Roosevelts vertrek, maakte Churchill het schilderij. De Britse staatsman schonk het aan Franklin D. Roosevelt als aandenken.

Een zoon van Roosevelt verkocht het werk in de jaren vijftig, en daarna verwisselde het nog een aantal keer van eigenaar alvorens het in 2011 in de collectie van Hollywood-koppel Angelina Jolie en Brad Pitt terechtkwam. Brad Pitt zou het schilderij toen gekocht hebben als cadeau voor zijn toenmalige vrouw. In 2016 ging het koppel uit elkaar.

Het schilderij, het enige dat Churchill maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog, heeft veel meer opgebracht dan verwacht. Christie’s hield rekening met een bedrag tussen de 1,7 en 2,9 miljoen euro. Het werk wordt beschouwd als het belangrijkste dat Churchill maakte. Volgens The Art Newspaper zou het om een Belgische koper gaan. Hij kocht op de veiling overigens de drie werken van Churchill die geveild werden.

Churchill begon pas rond zijn veertigste te schilderen. In totaal heeft hij meer dan 500 werken gemaakt.