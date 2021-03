Foto’s van echte ongevallen moeten nieuwe ongevallen vermijden

Een nieuwe campagne in Wallonië moet het aantal ongevallen aan werven drastisch verminderen. Over de taalgrens sterven in de buurt van een werf gemiddeld vijf mensen per jaar en raken er 171 gewond. Om bestuurders te wijzen op het gevaar, gebruikt Sofico de beelden van echte ongelukken.

Op de affiche: een auto herleid tot schroot. Geen trucage, wel een echte foto van een echt ongeluk aan werfsignalisatie. Elke week worden er twee van dergelijke signalisatiewagens beschadigd door ongevallen, zegt Sofico, de Waalse tegenhanger van het Agentschap Wegen en Verkeer. ‘Terwijl arbeiders enkele honderd meter verder aan het werk zijn.’

De cijfers zijn veelzeggend. Gemiddeld sterven vijf mensen per jaar omdat het rijgedrag in de buurt van een werf niet werd aangepast. Er vielen ook gemiddeld 171 gewonden. Sofico wil het aantal ongelukken in de buurt van werven dringend terugdringen: ‘Uit internationaal onderzoek blijkt België een van de slechtste leerlingen als het gaat om aangepast rijgedrag bij een werf. We “vergeten” er te vertragen. Nochtans verhoogt het risico op ongelukken net daar met 66 procent.’

Vlaanderen doet het iets beter dan Wallonië, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Hoewel het een moeilijke vergelijking is. ‘Er gebeuren in Wallonië meer ongevallen, maar er zijn ook meer werkzaamheden. Het is dus niet onlogisch dat daar een campagne wordt gestart.’

Grotere bewustwording

Volgens Waals minister van Verkeersveiligheid Valérie De Bue (MR) moeten de echte beelden net de bewustwording vergroten. ‘We tonen de realiteit van het gevaar in de buurt van een werf. De campagne moet echt een gedragsverandering teweegbrengen.’

Of het schokeffect zal werken, is een andere vraag. ‘Het is niet van onze gewoonte en ook niet van onze Waalse collega’s om voor de harde aanpak te kiezen. Er zijn in het verleden wel campagnes geweest, maar het is moeilijk om die effectiviteit in te schatten’, zegt Willems nog. ‘De beste campagnes blijven die campagnes waar je goed gedrag beloont en verder handhaaft. Dat laatste is niet onbelangrijk. En dat gaan ze hier ook doen. Naast de campagnebeelden komen er ook trajectcontroles.’