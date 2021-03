Ziekenhuisopnames en besmettingen blijven toenemen, aantal overlijdens in dalende lijn

In de Belgische ziekenhuizen zijn momenteel 1.936 coronapatiënten opgenomen. Dat blijkt uit gegevens op het dashboard van Sciensano. De bezetting blijft toenemen: twee weken geleden waren ruim 300 bedden minder ingenomen.

Tussen 23 februari en 1 maart werden elke dag gemiddeld 149 mensen opgenomen in het ziekenhuis met covid-19, wat een stijging met 20 procent betekent in vergelijking met de zevendaagse periode ervoor.

Ook het aantal besmettingen neemt toe: tussen 20 en 26 februari werden dagelijks gemiddeld 2.394 nieuwe besmettingen vastgesteld, 12 procent meer dan in de week voordien. In totaal zijn in ons land nu al 772.294 besmettingen bevestigd sinds het begin van de crisis.

Net zoals de voorbije dagen gaat het met het aantal overlijdens door corona wel nog de goede richting uit. Tussen 20 en 26 februari lieten dagelijks gemiddeld zo’n 23 coronapatiënten het leven, dat is een daling met 35,9 procent.

De teller komt in ons land inmiddels uit op 22.106 covid-19-overlijdens. Meer dan de helft van hen waren ouder dan 85 jaar. In die leeftijdsgroep daalt het aantal nieuwe sterfgevallen nu wel sneller. Het is de groep met veruit de hoogste vaccinatiegraad op dit moment. Sinds het gros van de rusthuisbewoners ingeënt is, is ook de covid-19-ziektelast gevoelig afgenomen.