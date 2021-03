Na de ziekenhuisopnames dalen nu ook covid-doden uit woonzorgcentra

Sinds het gros van de rusthuisbewoners ingeënt is, is ook de covid-19-ziektelast gevoelig afgenomen.

Uit de cijfers van Zorg en Gezondheid blijkt dat 88 procent van de rusthuisbewoners in Vlaanderen al een eerste dosis kreeg. 84 procent kreeg al een tweede dosis. Driekwart van de personeelsleden kreeg al een eerste prik.

Dankzij de vaccinaties de besmettingen in de Vlaamse rusthuizen terug. Eind januari liepen op een week tijd nog 8 per 1.000 rustbewoners een besmetting op. Nu zijn dat er nog 2 per 1.000. Zo wordt het verschil met de Vlaamse bevolking almaar kleiner: in Vlaanderen werden vorige week 1,4 nieuwe besmettingen per 1.000 inwoners gemeld.

Het grootste effect van de vaccinatiecampagne valt te noteren bij de ziekenhuisopnames. Die zijn, in vergelijking met de rest van de bevolking, spectaculair gezakt. In drie weken tijd is het aantal opnames vanuit Belgische woonzorgcentra met 58 procent gezakt, in de rest van de bevolking was er een stijging met 18 procent. De voorbije twee dagen is er wel opnieuw een lichte toename van de ziekenhuisopnames vanuit de woonzorgcentra.

Als rusthuisbewoners niet langer ernstig ziek worden, dan daalt ook de kans dat ze aan covid-19 overleden. Het was wel even wachten voor dat te zien was in de cijfers. Tussen 19 en 25 februari stierven er in het hele land 50 rusthuisbewoners. Dat is 30 procent van het totaal aantal doden. Een dikke week eerder waren de rusthuisbewoners nog goed voor de helft van alle covid-19-doden.

Die trend is ook zichtbaar in de cijfers van het aantal overlijdens per leeftijdscategorie. Het aandeel van de 85-plussers is op minder dan een week tijd gedaald van meer dan de helft naar 42 procent van de overlijdens.